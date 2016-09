Serafim Corrêa e Cristiane Balieiro fazem caminhada no Japiim

Serafim Corrêa e Cristiane Balieiro percorreram as ruas do bairro Japiim, Zona Sul, nesta segunda-feira (12). Os candidatos foram recebidos com palavras de apoio e carinho pelos simpatizantes e militantes durante a caminhada.

A falta de iluminação pública foi uma das principais queixas dos moradores da área. “Sem luz, a bandidagem aproveita para tocar o terror aqui. Sarafa quando for prefeito de novo vai olhar por nós”, disse seu Genuíno, da janela da casa, de onde vive com a mulher e os quatro filhos.

Serafim tem um carinho especial pelo Japiim e, principalmente pelo parque do local. “Foi pensado e construído para integrar a comunidade que mora nessa área. Uma pena ele se encontra nessas condições. Quando voltarmos à prefeitura vamos dar vida nova a esse espaço”, garantiu Sarafa.

Para Cristiane Balieiro, esse ‘corpo a corpo’ com o povo fortalece ainda mais a candidatura da chapa puro sangue do PSB. “É uma alegria perceber que em cada abraço, cada aperto de mão e cada conversa, as pessoas continuam acreditando na honestidade de homens públicos como Serafim. Me sinto orgulhosa de ser candidata a vice-prefeita juntamente com os 62 candidatos a vereador que compõe nossa chapa”, falou.

Cristiane finalizou emocionada destacando a importância da Escola André Vidal na vida de várias crianças portadores de deficiência. “Conhecemos um desses meninos, hoje, durante a caminhada. Mais uma realização do Serafim que mudou para melhor a vida de um ser humano. Isso nos faz acreditar que ainda é possível fazer mais por essa comunidade tão carente”.

A caminhada pelas ruas do bairro foi organizada pelo candidato a vereador Márcio Fleury. “Nossa luta aqui no Japiim é para atender a várias reivindicações dos moradores. A principal é transformar o parque Lagoa do Japiim em um Centro de Convivência. Atualmente o parque é pouco utilizado pela maioria. A obra do Serafim revitalizou e deu nova vida ao bairro mas nenhum prefeito que veio depois continuou a manutenção”, disse Fleury.

Com informações da assessoria