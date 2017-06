Serafim Corrêa cobra providências contra aumento da criminalidade em Manaus

Deputado Serafim Corrêa lamentou o índice de criminalidade em Manaus – foto: divulgação/Marcelo Araújo

O deputado Serafim Corrêa (PSB) lamentou o aumento do índice de criminalidade em Manaus. Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira, 28 de junho, Serafim mostrou imagens de um assalto que ocorreu em uma creche, localizada no Conjunto Vieiralves, e disse que a segurança pública precisa ser reforçada, principalmente nas escolas, com a presença de guardas e não apenas com câmeras de vigilância.

“Esse assalto aconteceu na última segunda-feira, às 15h, em uma escola no Vieiralves. A mãe foi buscar a filha na creche, o pai estava dentro do carro, os dois chegaram, passaram pelo carro, um veio e imobilizou a mãe com o revólver na mão. O outro com mais um revólver apontou e mandou o pai sair do carro e acabaram roubando o veículo. Isso mostra como não é eficaz usar apenas as câmeras de vigilância, mas a presença de segurança. Os bandidos estão muito ousados. Há necessidade de reforçar todo esquema de segurança da cidade”, descreveu Serafim.

Serafim disse que a segurança em Manaus é mais complexa do que se imagina.

“Hoje não tem mais diferença na criminalidade. É preciso que tenha segurança em todos os lugares, seja na zona leste ou na zona sul. Hoje, a nossa segurança ostensiva é falha e a falha está presente em todas as zonas da cidade. Não estou falando de um assalto às 22h ou durante a madrugada, mas de um assalto ousado, às 15h. Essa imagem fala mais do que mil discursos e mostra a insegurança que vivemos, hoje, na nossa cidade. A segurança é mais complexa do que se imagina e é preciso fazer algo o mais rápido possível”, finalizou.

EM TEMPO, com informações da assessoria

