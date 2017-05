Sequestro relâmpago termina em perseguição e acidente de carro

Dois homens armados roubaram um veículo BMW X1 e fizeram a sua proprietária, uma dentista de 31 anos, refém na noite desta quarta-feira (24) na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo.

O sequestro relâmpago ocorreu por volta das 21h.

Quando o carro circulava pela cidade, policiais militares em patrulhamento desconfiaram e resolveram fazer uma abordagem. O suspeito, porém, acelerou, dando início à perseguição.

Durante a fuga, os criminosos passaram por diversos semáforos com o sinal vermelho.

No cruzamento da rua Coronel Jordão com a rua Chico Pontes, o carro de luxo bateu em um Corsa que trafegava no sentido contrário e capotou, atingindo ainda um outro veículo.

Um dos assaltantes conseguiu sair do carro e tentou fazer a dentista de escudo humano, mas foi baleado no abdômen.

O suspeito atingido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Doutor Cármino Caricchio, na Avenida Celso Garcia, no Tatuapé, onde está internado.

A proprietária do BMW foi libertada sem ferimentos. O outro bandido ainda tentou fugir a pé, mas foi preso a dois quarteirões do acidente.

O criminoso, que já tinha antecedentes criminais e era procurado da Justiça, foi conduzido ao 20º Distrito Policial da Água Fria, onde o caso foi registrado.

Os ocupantes dos outros carros saíram ilesos.

Sandra Capomaccio

FolhaPress