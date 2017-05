Sequestro acaba com suspeito morto e refém ferida na Cidade Nova

No início da tarde desta quarta-feira (24), uma troca de tiros entre policiais da Rocam e dois suspeitos de assalto e sequestro, deixou um morto na Baixada Fluminense, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Os suspeitos faziam uma mulher de refém. A vítima, que ficou ferida por um tiro de raspão, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

Um policial da Rocam, que preferiu não ter o nome divulgado, acompanhou a ação, disse que o assalto começou no Aleixo, perto da Sefaz, quando a mulher descia do carro para uma consulta médica e foi abordada pela dupla que pretendia levar o veículo e objetos pessoais da vítima.

“Nós surpreendemos os suspeitos na avenida Max Teixeira, na entrada da Cidade Nova. Nós perseguimos o carro até a baixada Fluminense, onde conseguimos deter os criminosos”, contou o policial.

Nervosos com a presença da viatura, os assaltantes começaram a troca de tiros. Em um semáforo, um dos assaltantes, Wyndson dos Santos Sales, de 31 anos, saltou do veículo, tentou fugir a pé, mas foi preso. O outro suspeito continuou fazendo a vítima de refém até ser atingido por um disparo na nuca.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para fazer a remoção do corpo. Policiais da Rocam isolaram a área e continuam no local controlando a movimentação. O caso foi registrado no 16º Distrito Integrado de Polícia.

Laize Minelli

EM TEMPO