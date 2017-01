‘Sequestrador do sertanejo’, Rodrigo Marim faz show em Manaus nesta sexta

O cantor Rodrigo Marim, conhecido como “Sequestrador”, realiza seu primeiro show em Manaus, nesta sexta-feira (13). A apresentação será no Copacabana Chopperia, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste, e está prevista para ter início às 23h. Os ingressos estão à venda nos valores R$ 30 (pista) e R$ 60 (VIP), na bilheteria da casa.

Horas antes do show, por volta das 17h, o artista participa do programa ‘Mais Pedidas’, sob o comando de Magali Fortes, na Rádio Nativa FM, que tem parceria com o Grupo Raman Neves de Comunicação. Ele concederá uma entrevista onde falará sobre os novos projetos musicais para 2017.

Carreira

O sertanejo utilizou uma falsa acusação para se promover profissionalmente na carreira como músico. No ‘meio sertanejo’, Rodrigo é taxado pela mulherada como ‘Bonitão’ e é confundido com ‘sequestrador’. Esse apelido ganhou muita repercussão nas redes sociais após utilizarem uma foto do sertanejo, junto com um texto que alertava mulheres sobre a possível existência de um sequestrador e estuprador nas ruas – que supostamente estaria fazendo vítimas em São Paulo (SP).

Na época, a então falsa mensagem trazia afirmações como “se alguém te abordar na rua oferecendo perfume não aceite. Não deixe o cara borrifar perfume em você, pois a substância química faz você desmaiar. Aí o cara finge te conhecer, oferece socorro, te leva para um local deserto e comete um estupro. Fique atenta”.

Após a repercussão da notícia, o profissional gravou um vídeo onde aparecia dizendo que “não fazia nada horrível com ninguém e esperava que as pessoas defendessem ele”. Lançado na rede, o conteúdo teve mais de 3 milhões de visualizações em apenas 1 hora. Em cima disso, o artista, junto com seu empresário musical, decidiu lançar um clipe musical intitulado “O Sequestrador”, onde toda a história falsa era retratada em forma de música.

Com mais de 2.7 milhões de curtidas em sua página no Facebook e cerca de 773 mil seguidores no Instagram, o artista aproveita para seduzir os fãs com diversas publicações. Ele sempre faz alusão ao personagem Mr. Gray, do famoso filme “Cinquenta Tons de Cinza”. Em algumas fotos, o artista aparece portando algemas e, até, lendo o livro que foi inspiração do filme.

Rodrigo Marim postou um vídeo no Facebook onde faz o convite para as fãs e o público, que gosta do sertanejo, para comparecerem ao show em Manaus.

Isac Sharlon

EM TEMPO