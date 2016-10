Sepultamento de duas das crianças vítimas do acidente na AM-10 será no Rio Preto da Eva; outra em Manaus

O velório das três crianças vítimas do acidente na rodovia AM-010, que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, está previsto para começar por volta das 10h desta terça-feira (25).

Duas crianças, Railena dos Santos Mendes, 10, e Laura Beatriz Mendes da Cruz, 4, serão veladas na capela do cemitério Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na rua Erculano Ferreira, na região central do município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros da capital).

A outra vítima, o menino Gleydson Ryckelme Alves da Silva, 6, será velado e sepultado em Manaus, onde a família reside.

O sepultamento de todas deve ocorrer a partir das 16h de hoje.

Entenda o caso

Na tarde desta última segunda-feira (24), por volta das 13h30, um grave acidente envolvendo um ônibus escolar de placa JWV-6494 e carro de passeio modelo Hilux prata, de placa NOV-0549, resultou na morte de três crianças e ferimentos graves em outras oito pessoas. A colisão aconteceu no quilômetro 134 do ramal das Pedreiras, comunidade Seis de Janeiro.

As duas crianças do sexo feminino morreram no local do acidente, já o garoto chegou a receber socorro médico, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo consta no livro de registro do Instituto Médico Legal (IML), a causa das mortes das crianças foi traumatismo craniano.

As outras oito pessoas feridas foram transferidas para uma unidade hospitalar na capital. São elas: Rodrigo dos Santos 13 anos; Gustavo Souza 3 anos; Gilciane Alves 21 anos; Maria Maciane 35; Raclícia dos Santos 19; Efram da Silva 2 ano, Jeane Alves 40 anos e Maike Pereira 10 anos.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO