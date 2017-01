Governo vai intensificar ações no interior do AM

A Secretaria de Estado de Produção Rural e os órgãos que integram o Sistema Sepror vão intensificar as ações no interior do Estado, como ficou definido no Plano de Ação Setorial 2017, que está em fase de conclusão e estabelece as diretrizes prioritárias para o setor primário e agropecuário no Amazonas.

Segundo o secretário de Produção Rural, Hamilton Casara, uma das metas é priorizar e estabelecer a integração das ações e otimizar os recursos humanos e orçamentários de cada instituição para minimizar os custos, evitando ações em duplicidade que resultam no aumento da burocracia.

Com isso, de acordo com ele, será possível melhorar o atendimento ao produtor e levar a ele a assistência necessária. “As medidas estruturantes do Sistema Sepror vão desde a reengenharia e replanejamento das atividades dos quatro órgãos vinculados. Vamos reforçar neste ano, também, o processo de capacitação, treinamento e atualização do corpo técnico com o trabalho e serviço de extensão rural, assistência técnica, apoio à produção rural e agropecuária, além de outras áreas como extensão florestal, pesqueira, entre outros”, destacou.

De acordo com Casara, essas prioridades vão ao encontro da Nova Matriz Econômica Ambiental que está sendo desenvolvida pelo Governo do Amazonas, com o intuito de proporcionar alternativas de crescimento econômico para a região.

Ajustes

Três reuniões integradas já foram realizadas pelo Sistema Sepror para definir essas ações, que são desenhadas e pensadas conforme o orçamento da pasta para o setor.

“Essa integração e participação é extremamente importante, pois podemos mapear as necessidades de cada setor dentro do segmento que atua e direcionar as ações que vão impactar positivamente na vida do produtor e pecuarista que são nosso foco principal dentro dessa nova reformulação”,

explicou Casara.

Dentro das ações de destaque no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável e Florestal (Idam), está o incentivo à mecanização de áreas para plantio, uso de insumos modernos, ampliação do acesso ao Crédito Rural, o fomento às agroindústrias polpa e minibatedoras e o assessoramento técnico para regularização de empreendimentos agroindustriais junto aos órgãos de controle: Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e Instituto de Proteção Ambiental do

Amazonas (Ipaam).

A assistência técnica para a produção de fruticultura, pescado, hortaliças, pecuária, florestal e de tubérculos também

será ampliada.

