Senar traz exposição de realidade aumentada a Manaus

Entre os dias 6 e 12 de junho, o Manauara Shopping sediará a exposição “Ação de Realidade Aumentada Senar: Uma janela para o futuro do Brasil”, que apresentará de maneira lúdica e com a tecnologia de realidade aumentada, os elementos do campo (como animais e plantas) para a cidade.

O público poderá conferir todas essas informações da maneira mais interativa possível, já que as projeções serão com imagens e sons reais animados em 3D em um telão de aproximadamente 30 metros quadrados.

A exposição, que vai acontecer sempre no horário de funcionamento do shopping, será instalada no piso Tucumã, pela entrada da avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho. “Além de uma forma de conhecimento importante para pessoas de todas as idades, é também um entretenimento, já que a tecnologia chama muito a atenção do público é uma ótima ferramenta de aprendizado”, afirmou o superintendente do Manauara Shopping, Rodrigo Galo.

A mostra faz parte das comemorações de 25 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e está acontecendo em vários shoppings centers do país. O Manauara Shopping é o único centro de compras do Amazonas a receber a exposição. A entrada é gratuita.

De acordo com os organizadores do evento, o objetivo é chamar a atenção da sociedade para conhecer o agronegócio e perceber como ele poder ser um novo caminho para o desenvolvimento pessoal e crescimento profissional dos brasileiros.

Com informações da assessoria