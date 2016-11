Senai oferece cursos profissionalizantes na área de indústrias para Manaus e municípios do interior

O segmento industrial do Amazonas está bem atendido no quesito aprendizagem. Vinte e duas áreas, de total de 26 do setor no Estado são atendidas com os cursos desenvolvidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senais Amazonas). As principais são eletrônicas, automação, metalmecânica, automotiva, plástico, construção civil, transporte, alimentos, bebidas e vestuário são as principais áreas atendidas.

O diretor regional do Senai, Rogério Pereira, faz destaque para interiorização da educação profissional, por meio das unidades móveis fluviais Barcos-Escolas Senai Samaúma 1 e 2, que já qualificaram mais de 50 mil alunos em municípios da Amazônia. Atualmente, o Samaúma 1 capacita moradores de Vitória do Jari (AP), e o Samaúma 2, no município de Urucará.

Além da educação profissional, a instituição oferece os Serviços Tecnológicos e Inovação (STI). Nessa área, Pereira destaca o Instituto Senai de Inovação, o ISI em microeletrônica, que promove e apoia o sistema nacional de inovação com excelência operacional, fortalece a capacidade de pesquisa e desenvolve soluções tecnológicas e processos inovadores, bem como interage com clientes, parceiros e a comunidade científica.

“A ação do Senai é estratégica para formação de recursos humanos qualificados. Este esforço visa a formar mão de obra qualificada para nossa indústria e transformar a vida das pessoas, propiciando possibilidade real de obtenção de melhores condições de renda e de empregabilidade no mercado de trabalho”, explicou Pereira.

Já o Serviço Social da Indústria (Sesi Amazonas) também atua para fortalecer a competitividade e o desenvolvimento sustentável da indústria, por meio de ações em educação e qualidade de vida aos trabalhadores e seus dependentes.

A instituição disponibiliza 1.701 serviços no total. Em educação, a instituição atende todas as faixas etárias, desde crianças de 0 a 5 anos de idade, atendidas na maior creche da Rede Sesi com a capacidade de atender mais de duas mil crianças