Senai inscreve para cursos profissionalizantes em Manaus

Dois cursos profissionalizantes estão com as inscrições abertas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas). As aulas para Matemática Aplicada à Mecânica e Mecânico de Manutenção em Motores Álcool e Gasolina tem previsão para começar na próxima segunda-feira (24), na Escola SENAI Waldemiro Lustoza, localizado na avenida Carvalho Leal, 555, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

As aulas para o curso de Mecânico de Manutenção em Motores Álcool e Gasolina, será de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30h, até 15 de maio, totalizando 15 encontros e carga horária de 40 horas. Com o investimento de R$ 460,00, para participar, o candidato precisa ter o ensino fundamental, a partir da 7ª série.

Já o curso de Matemática Aplicada à Mecânica será de segunda à sexta-feira, até 8 de maio, totalizando 10 encontros e carga horária de 40 horas. No valor de R$ 200,00, o curso exige como pré-requisito, o ensino fundamental completo. Ambos os cursos podem ser parcelados em até duas vezes no boleto bancário e até cinco vezes no cartão de crédito.

Os interessados em realizar os cursos devem procurar a sede do SENAI Amazonas no bairro Cachoeirinha, com cópias do RG, CPF, comprovante de residência (atualizada) e escolaridade. Para mais informações ligar para os números (92) 3133-6400 / 6401 /6402 / 6403, pelo e-mail corem.eswl@am.senai.br ou pelo site http://www.fieam.og.br/senai/cursos/.

Com informações da assessoria