Senadores defendem inovação industrial na ZFM

Mesmo prorrogado até 2073, o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) ainda corre risco de ser retirado do Amazonas para outros Estados do Sudeste brasileiro, como declara o conjunto de senadores pelo Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), Omar Aziz (PSD) e Vanessa Grazziotin (PCdoB).

Os parlamentares enaltecem a participação do modelo para tornar o Estado no que é hoje economicamente, assim como pedem que, no futuro, o Amazonas dependa menos do modelo, como forma de se tornar autossuficiente.

Dentre os riscos atuais para a ZFM, Braga aponta a reforma fiscal, que, se não for conduzida com cuidado, possibilitará manobras para tirar o modelo do Amazonas, e também o risco comercial, que aumenta com o fortalecimento da Zona Franca do Paraguai, cada vez mais atrativa para empresas que potencialmente poderiam se instalar no Amazonas. “Temos que nos reinventar, com uma nova alternativa de indústria de transformação, e explorar nossa imensa biodiversidade. A questão de prazo, nós vencemos, agora vamos brigar para que as reformas necessárias sejam feitas”, declara.

Omar chama atenção para a guerra fiscal, ameaça constante para a manutenção da ZFM no Amazonas. Ele também avalia que a crise econômica serviu para mostrar que grande parte da produção da indústria local ainda é comercializada apenas para o mercado nacional, sendo uma saída começar a criar canais de exportações e fazer o Estado mais independente. “O Amazonas não teria a economia que tem hoje se não fosse a Zona Franca, mas já é hora de diversificar a produção em outros campos. Espero que comecemos a exportar também e não depender apenas do mercado interno”, relata.

Já Vanessa acredita que a ZFM foi uma ressurreição para o Amazonas depois do Estado sofrer com a queda e pouca rentabilidade dos produtos extrativistas, responsáveis pelo grande desenvolvimento do Amazonas no auge do ciclo da borracha. Para a senadora, a ZFM veio cobrir essa lacuna deixada.

Vanessa também comenta que, mesmo após 50 anos do decreto-Llei nº 288, não acredita que o modelo esteja obsoleto, e sim que precisa de alternativa de faturamento paralelo, para retirar a sobrecarga da atividade responsável por 98% da economia amazonense. “Os governos têm que investir pesado, porque os recursos não vão cair do céu. Não se desenvolverá a indústria do setor de cosméticos se não forçar a barra, promover investimentos e colocar o público em primeiro lugar”, avalia.

Novo marco regulatório em um prazo de 4 anos

O futuro institucional da Zona Franca de Manaus está garantido, mas o senador Eduardo Braga argumenta que o Amazonas, como um todo, não pode depender única e exclusivamente do modelo.

Braga espera que, em um longo prazo, de ao menos 4 anos, o Estado consiga entrar em um novo marco regulatório. A ideia é permitir a exploração da indústria de transformação como uma nova aposta de ganho para a economia local, por meio do minério de ferro, petróleo, gás e madeira manejada, e que esses produtos sejam ambientalmente corretos.

Já a curto prazo, o senador aponta a readequação de processos produtivos, para serem atrativos aos investidores e equilibrarem novamente a economia – com geração de empregos -, e a busca pela isenção do Estado nos novos modelos. “Este é o momento de fazer a ponte para o futuro e preparar o Amazonas para que não dependa exclusivamente de incentivos fiscais, como depende agora”, finaliza.

