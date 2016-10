Senadora acompanha José Ricardo na votação e volta a falar em ‘golpe’ contra Dilma Roussef

Uma das maiores representantes da esquerda do país, a senadora do Amazonas, Vanessa Grazziotin (PC do B), acompanhou o candidato José Ricardo (PT) até a votação, realizada no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. A senadora falou dos rumos que o Brasil deve levar após o impeachment da presidente Dilma Roussef, proferido no dia 31 de agosto deste ano.

“Posso falar pelo PC do B, mas acredito que a posição do PT seja semelhante, que é a de empregar grande esforço para unificar os partidos de oposição e das esquerdas brasileiras contra esse governo usurpador. Precisamos buscar cada vez mais o apoio da população. O que tem acontecido no Brasil é algo sem precedentes, como o golpe que deram e a transformação do Congresso em um colegiado eleitoral”, afirmou.

Na opinião da senadora, a aproximação da sociedade é fundamental porque, segundo ela, boa parte da população ainda possui uma visão equivocada sobre a destituição da presidente Dilma Roussef. “Para muitas pessoas, a crise era culpa da presidente Dilma. Isso foi passado para a população juntamente com a ideia de que era preciso tirá-la para que essa crise acabasse, quando na verdade, ela era apenas um momento cíclico natural do capitalismo”, opinou.

Para Vanessa, os oposicionistas se aproveitaram do mau momento do país para tomar o poder por ter uma série de medidas em mente para serem tomadas. “Devemos nos mobilizar para evitar a reforma da previdência como querem fazer, bem como a volta de financiamento de campanha e outras medidas que querem instituir o chamado ‘estado mínimo’, onde o governo não dá a mínima para as necessidades da população”, afirmou.

Por Fred Santana