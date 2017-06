Senador arquiva pedido para cassar Aécio

A decisão ocorreu por “falta de provas”, disse o relator – Divulgação

O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza (PMDB-MA), arquivou nesta sexta-feira (23) o pedido de cassação do mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG). “Indeferi por falta de provas”, disse o peemedebista por meio da assessoria de imprensa.

O pedido de cassação foi protocolado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) após o tucano ter sido afastado por decisão da Justiça das funções parlamentares, como consequência da delação do empresário Joesley Batista, do grupo JBS.

No documento, João Alberto diz ainda que a representação apresentada por Randolfe tem como base apenas a delação do grupo JBS. “É temerário, portanto, permitir que meras notícias de jornal possam justificar a instauração de processos de tamanha gravidade, em verdadeiro aparelhamento do Poder Judiciário e também das Casas Legislativas”, escreveu.

De acordo com o peemedebista, os membros do conselho têm um prazo de dois dias úteis para recorrer da decisão. Para isso, é necessário apoio de ao menos cinco integrantes do colegiado.

Randolfe divulgou um vídeo dizendo que recorrerá da decisão.

Talita Fernandes

Folhapress