Senado aprova requerimento de urgência para votar reforma trabalhista

O projeto entra na pauta de votação da próxima terça-feira (11) – Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O plenário do Senado aprovou no início da noite desta terça-feira (4) o requerimento de urgência para o projeto de lei que trata da reforma trabalhista. O pedido teve 46 votos favoráveis e 19 contrários. Com isso, o projeto entra na pauta de votação da próxima terça-feira (11).

Mais cedo, os líderes partidários fecharam acordo de procedimento para que o texto da reforma seja discutido nas sessões desta quarta (5) e quinta-feira (6). Com o requerimento de urgência, o projeto ganha prioridade na pauta de votações da Casa.

Mariana Jungmann

Agência Brasil

Leia mais:

CCJ do Senado aprova reforma trabalhista e texto vai ao plenário

Senadores da oposição cobram adiamento da votação da reforma trabalhista

Comissão do Senado rejeita reforma trabalhista