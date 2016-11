Senac promove ciclo de palestras, oficinas e exposições no Dia da Criatividade

Palestras, oficinas, exposição fotográfica, painel criativo e mostras de trabalhos de conclusão de cursos, são algumas das atividades escolhidas pelo Senac para celebrar o Dia da Criatividade, no próximo dia 17 de novembro. O evento ‘Dia Da Criatividade: Um Convite ao Pensamento Criativo’ vai ocorrer no Centro de Informática do Senac, localizado na avenida Darcy Vargas, 288, Chapada, das 9h às 21h, com diversas atividades simultâneas.

Para participar é necessário fazer a pré-inscrição pelo Whatsapp, o contato é (92) 99445-8920, e doar um quilo de alimento não perecível no dia da atividade. Os participantes vão receber certificados de horas complementares.

O objetivo do evento é enaltecer e reconhecer a criatividade como uma habilidade necessária para o desenvolvimento de inúmeras competências profissionais em diversos segmentos, de modo que inovar e apresentar soluções inteligentes para as necessidades das empresas é um desafio enfrentado diariamente por profissionais e alunos que pretendem ingressar no mercado de trabalho.

