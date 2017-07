Senac oferece cursos técnicos nas áreas de logística e administração na Cidade Nova

O caminho mais curto para entrar mais rápido e qualificado no mercado de trabalho é um curso técnico. No Centro de Educação Senac Cidade Nova, os cursos técnicos dão aos profissionais qualificação para atuar em segmentos variados. Na unidade da Cidade Nova estão abertas inscrições para cursos na área de Logística e Administração.

Logística:

A unidade Cidade Nova do Senac AM fica localizada na rua Visconde de Itanhaém, 863. O Centro de Educação oferece aos alunos, que residem nas zonas Leste e Norte de Manaus, o curso de Logística.

A grade permite ao discente ter uma visão sistêmica e estratégica dos processos de uma empresa, executando um trabalho integrado aos outros setores da organização, de modo a suprir os gestores com informações relevantes ao processo decisório, sobre a otimização, custos e a entrega de produtos e mercadorias dentro dos padrões especificados. O curso técnico em Logística tem carga horária de 800 horas, será ministrado no período de 17/7 a 25/7/18, das 13h às 17h.

Administração:

Outra opção é o curso técnico em Administração, também oferecido pelo Senac Cidade Nova, no qual o aluno será capacitado a executar atividades administrativas organizacionais relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, de materiais e patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças. O profissional formado pelo Senac estará apto a atuar em instituições públicas e privadas em segmentos variados, tais como nas áreas de comércio, de serviços, da indústria, de consultoria, de ensino e pesquisa.

O curso técnico em Administração no Senac tem carga horária de 1.000 horas, será realizado no período de 17/07/2017 a 07/08/2018, no período das 08h às 12h.

Mais informações sobre os cursos técnicos de Administração e Logística do Senac AM podem ser obtidas no site www.am.senac.br ou pelo telefone 92 3649-3750.

