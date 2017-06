Senac leva laboratórios de multimídia para qualificação de alunos no interior do AM

Projeto foi levado para as cidades de Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Tefé e Parintins – fotos: Divulgação

Com o conceito “A formação que acompanha o seu ritmo”, a Escola Aberta Senac Amazonas chega às cidades de Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Tefé e Parintins. Com uma metodologia interativa e personalizada, o aluno tem disponível um laboratório equipado com multimídia e um professor para acompanhamento integral. O estudante, juntamente com o professor, programam o processo de aprendizagem, determinando o que, como e em quanto tempo aprender.

A “Escola Aberta” foi desenvolvida para melhor qualificar profissionalmente os alunos

A Escola Aberta visa dar ao aluno, autonomia na aprendizagem, atendimento personalizado, interatividade e flexibilidade nos horários. No término dos cursos, é entregue certificação reconhecida em todo território nacional com a credibilidade da marca Senac.

O gerente do Centro de Informática Senac-AM, Nailson Andrade, destaca a importância da expansão da Escola Aberta a cinco municípios amazonenses. “Entendemos que há uma demanda satisfatória nas cidades de Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Tefé e Parintins, pois esse produto Senac é diferenciado por possuir metodologia e custos que atendem a população de baixa renda. Essa que, em muitos casos, tem vontade de estudar e não consegue, por não possuir condições financeiras. A democratização da educação, pelo Senac, é muito importante”, ressalta o gerente da instituição.

Os cursos oferecidos são: Informática Básica, Criação de Sites, Criação de Artes Gráficas, Informática para a Terceira Idade, Digitação, Técnicas para Secretária, Práticas Administrativas em Escritório, Rotinas de Departamento Pessoal, Empreendedor Digital, Gestão E-Commerce, Técnicas Contábeis, Excel para Finanças Pessoais, Técnicas de vendas, Técnicas de Comunicação e Gerência de Loja.

Não é necessário formação de turmas para o aluno iniciar o curso, basta se inscrever em uma unidade Senac, que o início é imediato. Mais informações podem ser obtidas no site www.am.senac.br ou pelo telefone 92 3649-3750.

Com informações da assessoria