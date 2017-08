Senac leva culinária amazonense a Brasília durante Semana de Gastronomia

O cardápio será elaborado pela renomada chef amazonense Maria do Céu Athayde – Divulgação

No período de 29 de agosto a 1º de setembro, o Senac leva a culinária do Amazonas a Brasília durante a Semana da Gastronomia Regional. Pratos amazonenses serão apresentados aos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado nos Restaurantes-Escola do Senac. O cardápio será elaborado pela renomada chef amazonense Maria do Céu Athayde.

A instrutora do Senac AM Wiliana Serra e a aluna da Faculdade Senac Juliana Silva fazem parte da equipe que irá à capital federal. Entre os pratos que serão servidos estão Salada Crocante de Tambaqui, Costelas de Tambaqui no Tucupi, Parfait de Cupuaçu com Pralinê de Castanha-da-amazônia.

Além do momento gastronômico, será realizada também uma aula-show com a chef Maria do Céu e instrutora do Senac Amazonas , no Centro de Aperfeiçoamento em Gastronomia do Senac, em Brasília. O momento irá contemplar, além da demonstração dos pratos do Senac Amazonas, degustação das receitas apresentadas. Os convidados para a aula-show serão ex-alunos, alunos, chefs de cozinha e pessoal operacional das empresas pedagógicas, professores e parceiros do mercado gastronômico de Brasília.

A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento Nacional do Senac e promoverá a atuação da Instituição nos restaurantes-escola, empresas pedagógicas nas quais os alunos têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão, complementando o conhecimento adquirido em sala de aula. Na terceira semana de cada mês, um Departamento Regional é convidado para divulgar a gastronomia de seu estado na capital federal.

Gastronomia no Senac

O Senac é referência em cursos do segmento de Gastronomia. A Instituição conta com mais de 570 unidades escolares por todo o País e uma estrutura formada por diversas empresas pedagógicas, entre as quais 17 restaurantes-escola, 13 lanchonetes-escola, cinco confeitarias-escola e dois cafés-escola.

Além disso, no Distrito Federal, o Senac Gastronomia, que administra sete empresas pedagógicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como o Centro de Aperfeiçoamento em Gastronomia, espaço que ajuda a disseminar novas tecnologias educacionais, desenvolve instrutores dos Departamentos Regionais do Senac e forma profissionais de excelência.

