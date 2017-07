Senac Amazonas promove aula show sobre corte de cabelo masculino

Corte de cabelo masculino

O mercado estético masculino se reinventa a cada dia, e, atualmente a aposta em cortes de cabelos para homens segue um estilo moderno e cheio de personalidade. Pensando nas novas tendências, o Senac promove uma aula show sobre as variações de cortes de cabelo masculino. A aula ocorrerá dia 25 de julho, às 18h, no Senac Centro, localizado na Rua Saldanha Marinho.

Na ocasião, será ensinado aos participantes dois tipos de cortes de cabelos masculinos: Fade e Pompadour. O corte Fade foi uma das maiores tendências de haristyle para homens em 2016, ele traz um efeito de degradê no penteado, que continua com tudo em 2017.

Já o Pompadour ficou ainda mais famoso depois que o cantor Wesley Safadão abandonou os cabelos compridos e adotou o estilo. Trata-se um corte masculino que tem como foco os fios mais compridos e penteados (escovados) para trás de forma a criar um topete, enquanto os fios nas laterais são curtos e penteados, também, para trás.

Fade e Pompadour atualmente são os cortes mais pedidos por clientes nos salões e barbearias. Durante a aula show do Senac, será demonstrado o passo a passo das técnicas. O investimento para participar é de R$30, as inscrições podem ser feitas no Senac Centro ou no Senac Cidade Nova (Rua Visconde de Itanhém, 863).

Os documentos necessários para a inscrição são: RG, CPF e comprovante de residência (original).

O evento trata-se de mais uma ação do Projeto Sindicatos, que desde 2012, junto ao Senac, atende as empresas do comércio de bens, serviços e turismo, interessadas em aprimorar a gestão de seus negócios, por meio da ampliação do conhecimento.

Entre as ações realizadas pelo projeto, estão cursos, palestras, oficinas e workshops de temas variados relacionados, além de cursos relacionados à gestão de negócios.

EM TEMPO

