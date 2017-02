Senac-AM prorroga prazo para credenciamento de profissionais

As inscrições para o credenciamento de Profissionais Autônomos do Senac-AM foram prorrogadas até a próxima terça-feira (7). O objetivo do processo seletivo é integrar o banco de cadastro de prestadores de serviços de instrutoria ou consultoria da instituição.

Para prestar serviços ao Senac Amazonas é necessário que o profissional autônomo possua formação em nível superior completa conforme as exigências das áreas de conhecimento disponíveis abaixo:

Saúde – enfermagem em UTI, enfermagem em obstetrícia, pediatria e similar, radiologia, odontologia / saúde bucal, fisioterapia ou equipamentos de estética em geral;

Beleza – micropigmentação ou hairstylist;

Ambiente – ISO 14000, gestão de resíduos sólidos e similar;

Desenvolvimento Educacional e Social – gestão de documentos e similar, bibliotecas escolares e similar ou intérprete em libras;

Gestão – licitação, gestão de contratos, contabilidade em geral, gestão tributária, financeira e similares, gestão de pessoas por competência, gestão de projetos, gestão estratégica, BSC e similar, coaching ou qualidade, modelo de excelência em gestão e similar;

Comércio – marketing, inteligência competitiva e similar, liderança de alta performance, operações imobiliárias, processos logísticos, compras e comércio exterior ou e-commerce;

Infraestrutura – jardineiro, administração de condomínios e similares, tratamento de piscinas e similares ou personal organizer;

Informática – animação digital, impressão 3D de objetos, certificação cisco, linux ou outra certificação oficial ou manutenção em tablet e smartphone;

Telecomunicação – voip – voz sobre IP e similar;

Arte – biojóias, processos fotográficos ou técnicas em artesanato em geral;

Comunicação – produção cultural, mídias em geral, Edição de som ou Oratória;

Design – design thinking, técnicas de design em geral, produção multimídia ou decoração, vitrinismo e similares;

Moda – produção de moda, comprador de moda ou confecções diversas;

Segurança – NR’s em geral;

Hospitalidade – maitre e enologia, hotelaria em geral ou gastronomia em geral;

Turismo – eventos e cerimonial ou técnico em guia de turismo.

Para se inscrever, os interessados devem enviar por e-mail (gestaodepessoas@am.senac.br) ou entregar em documento lacrado na Gerência de Gestão de Pessoas do Senac (rua Costa Azevedo, 9, 10º andar, bairro Centro, Zona Sul de Manaus), os seguintes documentos:

Ficha de Inscrição (anexo 1 do edital); currículo profissional atualizado; comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da(s) área(s) de conhecimento, frente e verso de diploma, certificado, histórico escolar, declaração emitida pela instituição de ensino ou cópia do registro profissional; documentos que comprovem a experiência exigida no perfil referentes à(s) área(s) de conhecimento (declarações, certificados de aulas/palestras proferidas, carteira de trabalho com página de identificação mais páginas que comprovem a admissão, o desligamento e a função ocupada, contratos de prestação de serviços/notas fiscais cujos serviços e nome do profissional estejam especificados.

A entrega presencial dos documentos à Gerência de Gestão de Pessoas do Senac deve ser feita no horário das 10h às 11:30h e das 13:30h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Importante destacar que este processo refere-se ao credenciamento, não garantindo contratação. Todos profissionais autônomos aprovados no processo de credenciamento serão inseridos no Banco de Cadastro de Prestadores de Serviços de Instrutoria e Consultoria do SENAC Amazonas. Portanto, o processo não estabelece ao Senac a obrigação de efetuar qualquer solicitação ou contratação de serviços.

Para entendimento do processo de credenciamento é imprescindível a leitura do edital, que está disponível no site www.am.senac.br.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750.

Com informações da assessoria