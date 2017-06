Senac AM oferece desconto para cursos no mês dos namorados

Namorados terão oportunidade de fazer cursos mais baratos – Foto: Divulgação

Até o dia 30 de junho, o Senac AM oferece 20% de desconto aos namorados que se matricularem nos cursos da instituição. O benefício é destinado a casais, sem distinção de gênero, que mantenham união civil ou não, sejam maiores de 18 anos e desejam fazer um curso de capacitação profissional. O desconto é válido a um curso por CPF e não estão incluídos os de graduação, pós-graduação e técnicos.

Cursos oferecidos :

Desenvolvimento de Websites,

Gestão de Mídias Sociais para Marketing Digital,

Montagem de Rede de Computadores,

Doces para Festas Infantis,

Manipulação e Segurança de Alimentos,

Oficina de Risotos,

Organização de Festas e Banquetes,

Inglês Intermediário,

palestra “Quanto Custa um Cliente Perdido”,

Logística em Comércio e Serviços,

Manicure e Pedicure,

Micropigmentação de Sobrancelhas

Oficina de Embelezamento do Olhar.

Os interessados devem ir a uma das unidades do Senac AM para efetuarem as matrículas, sendo imprescindível a presença do casal no ato da inscrição.

O benefício é válido em todas as unidades do Senac em Manaus e nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tefé e Coari. A instituição oferece cursos nas áreas de informática, comunicação, turismo, hospitalidade, idiomas, gestão, comércio, saúde, moda e beleza.

Mais informações podem ser obtidas no site www.am.senac.br ou pelo telefone 92 3649-3750.

Com informações da assessoria