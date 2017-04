Semsa realiza ação junto a índios venezuelanos no Centro

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou na tarde dessa terça-feira, 25, uma ação de saúde com os índios venezuelanos que estão vivendo no Centro. A ação, que visa o monitoramento e o controle de doenças, contou com médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos de enfermagem.

Os serviços oferecidos foram escovação dentária supervisionada; o censo vacinal e a atualização do cartão de vacina; a oferta de teste rápido para sífilis, hepatites, HIV e tuberculose; exames dermatológicos para detecção de doenças da pele; redução da carga parasitária em adultos e crianças; consultas médicas e encaminhamento e acompanhamento dos casos agudos à Rede de Atenção em Saúde (RAS).

Desde que grupos de venezuelanos indígenas se instalaram em pontos de Manaus, a Semsa passou a realizar o levantamento dos perfis epidemiológicos dessas pessoas para identificar necessidades de assistência e prevenção em saúde, por determinação do prefeito Artur Neto, explica o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão Neto.

O coordenador do Consultório de Rua, Jailson Barbosa, afirma que a ação de saúde aos indígenas venezuelanos acontece de forma contínua.

“Desde o mês de janeiro a secretaria vem fazendo a ação de saúde aos indígenas venezuelanos que se encontram na rodoviária e no Centro. Tivemos que intervir no controle e monitoramento de doenças parasitárias, infecção de pele, escabiose, conhecida popularmente como sarna, e pediculose conhecida como piolho”.

A coordenadora de Imunização do município, Isabel Hernandes, disse que devido à vulnerabilidade e a baixa imunidade dos indígenas todos serão vacinados. ”Alguns deles têm cartão de vacinação. Mas, devido à vulnerabilidade e as baixas condições de saúde temos que vacinar todos para garantir que eles não contraiam novas doenças”.

A ação aconteceu em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

Com informações da assessoria