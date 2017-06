Semsa em Manacapuru abrirá processo seletivo para contratação temporária

Prefeitura Municipal de Manacapuru – Foto: Reproduçao

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manacapuru abrirá, a partir do próximo dia 26, inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária e formação de cadastro de reserva. O anúncio foi divulgado no Diário Oficial dos Municípios da última sexta-feira (9). As inscrições vão até o dia 30.

O edital completo só estará disponível a partir da próxima terça-feira (13), na sede da Prefeitura Municipal de Manacapuru, na Praça 16 de Julho, no Centro da cidade, e na sede da Secretaria de Saúde, na Rua Paulo Jacob, também no Centro.

De acordo com a publicação da Prefeitura de Manacapuru, o processo seletivo 005/2017 será feito por análise curricular, de títulos e provas. A seleção será executada sob responsabilidade da Comissão Organizadora Permanente.

EM TEMPO