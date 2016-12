Semsa define novo calendário de atendimento para Unidades Móveis

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou o atendimento com uma Unidade Móvel de Saúde da Mulher no bairro Lírio do Vale 1, Zona Oeste, nesta última segunda-feira (26). Situada na rua Vale do Sol, 21, a unidade disponibiliza à população exames de mamografia e ultrassonografia (abdominal total, abdominal superior, transvaginal, pélvica, obstétrica, vias urinárias, tireoide, mama e próstata via abdominal).

Para realizar a mamografia é necessária a apresentação do documento de identidade, CPF e requisição médica para mulheres com até 49 anos. Mulheres de 50 anos ou mais não precisam apresentar a requisição médica. No caso do exame de ultrassonografia, é preciso apresentar requisição médica, documento de identidade e CPF.

De acordo com o gerente do Programa Saúde Manaus Itinerante, William Terra, o atendimento será mantido até o dia 5 de janeiro de 2017 e os exames serão entregues na UBS Leonor de Freitas.

A Semsa também está oferecendo atendimento com Unidades Móveis de Saúde da Mulher no bairro de Petrópolis, no estacionamento do IDPB Manaus Moderna (rua Leopoldo Carpinteiro Péres), até o dia 6 de janeiro. Os resultados dos exames serão entregues na UBS Vicente Palloti.

A unidade móvel situada no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, com avenida Noel Nutels, 119, núcleo 08, Cidade Nova) continua o atendimento até a próxima terça-feira, 3 de janeiro. Os exames serão entregues na UBS Balbina Mestrinho.

Outra Unidade Móvel permanece realizando atendimento às mulheres no pátio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (rua da Penetração, s/n, bairro Grande Vitória). A entrega dos exames de mamografia será feita por meio da UBS Leonor Brilhante.

Saúde Bucal

Além das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, a Semsa disponibiliza atendimento com Unidades Móveis de Saúde Odontológica em quatro diferentes bairros de Manaus: no bairro Armando Mendes o atendimento segue até o dia 30 de dezembro, na avenida Itacolomy, s/n, na Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza; o serviço também está sendo oferecido no bairro Mauzinho, na comunidade Jardim Mauá, seguindo até dia 30 de dezembro; no bairro Águas Claras, a Unidade Móvel está atendendo na Escola Municipal Paulo Graça, na avenida Governador José Lindoso, até o dia 30; no bairro Alvorada, até 30 de dezembro, os usuários do sistema serão beneficiados com as ações de saúde por meio da Unidade de Internação Provisória Dagmar Feitosa, na avenida Desembargador João Machado.

Atendimento médico

Duas Unidades Móveis Médico-Laboratorial estão oferecendo atendimento médico nos bairros Armando Mendes (avenida Itacolomy, s/n, na Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza) e Mauazinho (comunidade Jardim Mauá, rua 04/ s/n).

Nos dois bairros, os serviços de saúde seguem sendo oferecidos à população até dia 30 de dezembro. Serão disponibilizadas consultas médicas com clínico geral e pediatra, exames preventivos (papanicolau), posto de coleta de exames laboratoriais e serviços de farmácia.

Com informações da assessoria