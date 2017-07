Semsa abre processo seletivo para a contratação de 200 profissionais para vacinação antirrábica

Profissionais serão contratados para vacinação antirrábica

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) abre a partir da 0h da próxima segunda-feira, 24/7, processo para a seleção de 200 profissionais que vão trabalhar na vacinação antirrábica do município. A campanha será realizada na área urbana de 2/10 a 22/11.

Os vacinadores precisam ter como requisito o ensino fundamental completo para participação no processo. Os selecionados terão auxílio-transporte, auxílio-alimentação e salário família. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e, aos sábados, das 7h30 às 11h30.

“Para a função temporária, os selecionados terão remuneração de R$ 937, com parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5%, decorrente de agente agressivo biológico. Entre as atribuições do profissional estão o transporte das vacinas, a aplicação das doses de vacina, por via subcutânea, em cães e gatos e o preenchimento do Certificado da Vacina”, declarou o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi.

Inscrições

Para as inscrições não será cobrada taxa. O candidato deverá realizar o procedimento pela internet na página da Semsa, acessando o endereço eletrônico http:/semsa.manaus.am.gov.br, a partir de 0h, do próximo dia 24/7. O período de inscrições vai até o dia 28/7, sexta-feira, às 11h.

Segundo a diretora de Gestão do Trabalho e Educação da Semsa, Mircleide Santana, é preciso preencher a ficha de inscrição declarando estar de acordo com as condições exigidas em edital.

“Após o preenchimento da ficha de inscrição via internet, o candidato deverá imprimir o comprovante de inscrição e entregá-lo no local para a efetivação do processo”, indicou a diretora.

O local de entrega de documentos fica na rua Maceió, 2000, Adrianópolis, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (em frente à Semsa). É necessário que o candidato leve cópias e originais da Carteira de Identidade, CPF, Certificado de Ensino Fundamental Completo, comprovante de experiência na função (quando houver), comprovante de residência (água, luz ou telefone) e currículo atualizado. Esses documentos devem ser entregues no horário entre 9h e 12h.

Comprovação de experiência

Serão aceitos como documentos para comprovação de experiência, profissional e pontuação de títulos, declaração de órgão público ou certidão de tempo de serviço de órgão público competente ou de empresa contratante que comprove experiência em vacinação antirrábica de cães e gatos, expedida pelo setor de recursos humanos ou gestão de pessoas.

Serão aceitos, ainda, carteira de trabalho e previdência social contendo registro do respectivo contrato de trabalho com a empresa que comprove experiência em vacinação antirrábica de cães e gatos.

“Todo documento apresentando para comprovação de experiência profissional deverá conter a data do início e o término no contrato de trabalho realizado. Caso o candidato apresente mais de um comprovante de experiência, com períodos coincidentes, será considerado apenas um dos documentos”, finalizou o secretário.

O processo seletivo simplificado vai considerar a experiência que valerá, no máximo, 140 pontos e a participação em cada campanha valerá 20 pontos.

