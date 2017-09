Semsa abre novo processo seletivo para contratações de 223 profissionais

A Secreta Municipal de Saúde (Semsa) abre inscrições, no próximo dia 11/9, do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de médicos veterinários, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O Edital com todas as informações estará disponível para consulta no Diário Oficial do Município já a partir desta quinta-feira, 07/9, no endereço https://dom.manaus.am.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição e só será possível se inscrever para uma das funções constantes no edital.

São 223 vagas sendo três para médicos veterinários; 20 para o cargo de enfermeiros, das quais uma para Portadores de Necessidades Especiais, e 200 para técnico de enfermagem, sendo 10 para PNEs. O contrato terá duração de um ano. Para todos os casos, a carga horária é de 40 horas semanais. Os salários para médicos veterinários e enfermeiros (nível superior) são de R$ 6.370,16 e para técnico de enfermagem (nível médio) R$ 2.112,38.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela Internet, na página da Semsa, acessando o endereço eletrônico http://semsa.manaus.am.gov.br, a partir de 0h do dia 11 de setembro de 2017 até às 23h59min do dia 15 de setembro de 2017.

O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, imprimir e efetuar a entrega dos documentos comprobatórios para efetivação da inscrição no período de 11 a 18 de setembro de 2017, no horário das 9h às 12h, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, na Avenida Maceió, 2000, Adrianópolis, em frente à Secretaria Municipal de Saúde.

Leia também: Curso de produção de eventos terá estágio na Feira Norte do Estudante em Manaus

para evitar transtornos posteriores, como a não possibilidade de contratação de quem já tenha sido servidor temporário, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento ou dispensa de seu contrato temporário anterior, conforme estipulado no art. 10, Inciso V, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010.

A seleção simplificada será realizada considerando a somatória de títulos e tempo de experiência na função apresentados. A todos os candidatos que atenderem aos requisitos obrigatórios para a inscrição, serão atribuídos 10 (dez) pontos. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos nos títulos e experiência e apresentada em ordem decrescente de pontos.

O candidato que for convocado para contratação e não comparecer ao local de trabalho no período previsto no edital de convocação, ou não apresentar qualquer um dos documentos exigidos, será eliminado, sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação, observada a existência de vaga remanescente e o interesse público da Administração.

Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas disponíveis, serão mantidos em cadastro de reserva e poderão ser convocados para contratação mediante a disponibilidade de vagas que surgirem, durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado, um ano a contar da data da publicação da Homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.

Leia mais:

Sine Manaus realiza contratações para maior pizzaria do mundo em Manaus

Reforma trabalhista: entenda o que é trabalho intermitente

10 direitos dos trabalhadores em caso de demissões depois da reforma trabalhista