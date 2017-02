Sempab apreende produtos de ambulantes no Vieiralves

Após uma denúncia feita pela Associação dos Empresários do Vieiralves (AEV), a Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento, Feiras e Mercados (Sempab) realizou, na manhã desta terça-feira (14), uma ação de fiscalização para coibir o comércio informal de ambulantes na avenida João Valério, conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

Além dos agentes da Sempab, policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) participaram da fiscalização. A ação ocorreu após os lojistas da área reclamarem da insegurança que os vendedores geram nos clientes. Outra reclamação, por tarde dos empresários, é a forma com que os vendedores abordam as pessoas durante o período noturno.

Conforme a AEV, no último ano cresceu muito o número de ambulantes atuando nas ruas do Vieiralves. Em alguns dias, chegando a cerca de 50 pessoas nos principais cruzamentos, entre eles: vendedores de frutas, água, acessórios eletrônicos, limpadores de pará-brisas, malabaristas, crianças desacompanhadas etc.

A associação dos lojistas acredita que este é um problema social que deve ser encarado com seriedade pelo poder público, com a garantia de programas sociais, de emprego e renda para os ambulantes e uma vez que incomoda muito os clientes que circulam pelo Vieiralves. Além disso, a ação ainda atrapalharia o trânsito e gera uma sensação de insegurança.

A ação foi realizada após a publicação no Jornal EM TEMPO, desta segunda-feira (13), que informou a possibilidade de retirada dos ambulantes do local. Os vendedores reclamaram da fiscalização e declararam que não vão deixar de comercializar os produtos no local.

Mara Magalhães

EM TEMPO