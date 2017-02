Semmasdh emite Carteira de Trabalho para população vulnerável toda sexta

Com objetivo de atender pessoas em situação de vulnerabilidade, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) começou nesta sexta-feira (24), a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), na avenida Ayrão, s/n, Centro. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Social (Semtrad).

O posto na sede da Semmasdh vai funcionar todas as sextas-feiras, de 8h às 13h, para a expedição de 20 documentos ao dia. “Nossa missão é fazer com que a assistência social faça essa conexão com as secretarias, aproximando o cidadão dos serviços ofertados, pois essa é uma prioridade do prefeito Arthur Virgílio Neto que estamos pondo em prática”, afirmou o secretário da Semmasdh, Elias Emanuel.

O alvo é principalmente as pessoas em situação de extrema pobreza, população em situação de rua, vítimas de violência, de situações de calamidade pública, dentre outros casos.

A primeira beneficiada pelo serviço foi Cristiane Pinto, 41. “Eu vim resolver a situação do recadastramento do Bolsa Família e aproveitei a oportunidade para emitir a 2° via de minha carteira de trabalho. Eu achei um excelente serviço, pois vim resolver uma coisa e acabei resolvendo duas”, destacou.

Documentos necessários para emissão da Carteira de Trabalho:

Primeira via (Todos Originais)

• RG

• CPF

• Comprovante de Residência

• Certidão de Nascimento ou Casamento

• Título de Eleitor

Segunda via (Todos Originais)

• RG

• CPF

• Comprovante de residência

• Boletim de ocorrência

• Número da CTPS perdida

• Certidão de Nascimento ou Casamento

• Título de Eleitor

Com informações da assessoria