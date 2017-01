Semjel realiza exame dermatológico para crianças deficientes

Aproximadamente 80 crianças realizaram, na manhã deste sábado (7), na Minivila Olímpica do bairro Coroado, Zona Leste, exames dermatológicos necessários para participarem da 2ª Colônia de Férias para Pessoas com Deficiências (PCD’s), da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semjel), que inicia na próxima semana.

As inscrições para o evento já estão encerradas e contam com mais de 120 crianças que irão participar das atividades motoras de 18 a 30 de janeiro no complexo esportivo no coroado.

Para o clínico geral, Israelson Taveira, os exames são necessários para tratar essas crianças e que se alguma tiver doença de pele, cuidar da forma correta.

“Os exames são importantes para que as crianças participem das atividades, mas além disso, as atividades em si são importantíssimas para o desenvolvimento físico e motor dessas crianças. As atividades da Colônia de Férias são melhores que quaisquer medicamentos para elas”, afirmou o médico.

Há um ano em Manaus, as venezuelanas Michelli de Rojas, 24, e sua filha Airam Zerpa, 05, participaram dos exames dermatológicos disponibilizados pela Semjel.

“Essas atividades são muito importantes para a minha filha, ela fica mais calma e se distrai. Na Venezuela a gente não tinha isso, ficamos muito contentes com esse auxílio do poder público”, contou com um sotaque ainda carregado.

A ação ainda contou com a presença do novo secretário da Semjel, Mário Barros. Anunciado na tarde de ontem pelo prefeito Arthur Neto.

Na ocasião o secretário conversou com os pais e garantiu uma gestão que preze em atender toda a comunidade de Manaus com um trabalho voltado para o social.

“Estou muito feliz em poder chegar a administração da Semjel com esse projeto tão bonito e honroso que é desenvolvido pelos nossos servidores. Vamos trabalhar para ter sucesso e buscar para atendermos todas as comunidades de Manaus”, declarou o secretário.

