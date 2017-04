Semis da Champions terão Real x Atlético de Madri e Monaco x Juventus

Um sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (21), na sede da Uefa, definiu que as semifinais da Liga dos Campeões terão os seguintes duelos: Real Madrid x Atlético de Madri e Monaco x Juventus.

Real e Monaco abrem as semifinais como mandantes, nos dias 2 e 3 de maio respectivamente. Já os jogos de volta estão marcados para o estádio da Juventus (9 de maio) e para o Vicente Calderón (10 de maio).

Desta forma, o clássico madrileno voltará a ser disputado na Liga dos Campeões pela quarta vez nas últimas quatro edições. Nas decisões de 2013/2014 e 2015/2016, o Real levou a melhor e garantiu o título em cima do rival. Nas quartas de final de 2014/2015 o time merengue também avançou.

O Real Madrid busca seu 12º título na competição, enquanto o Atlético de Madri ainda está em busca de sua primeira conquista. O clube foi vice-campeão por três vezes.

A Juventus, por sua vez, tem dois títulos da competição e tenta voltar a final após dois anos, quando foi derrotada pelo Barcelona. Já o Monaco foi vice em 2003/2004 e busca um título inédito.

Quem passar pelas semifinais se encontrará na final em jogo único, que neste ano será realizado no dia 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales.

Datas

2/5 – Real Madrid x Atlético de Madri

3/5 – Monaco x Juventus

9/5 – Juventus x Monaco

10/5 – Atlético de Madri x Real Madrid

Liga Europa

A Uefa também sorteou nesta sexta-feira as semifinais da Liga Europa. Ajax e Lyon se enfrentam em um dos confrontos, com Celta de Vigo e Manchester United do outro lado da chave. Os duelos serão realizados nos dias 4 e 11 de maio, com as partidas de ida na Holanda e na Espanha. Os vencedores se enfrentam no dia 24 de maio, em Estocolmo.

