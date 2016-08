Seminua, idosa é achada morta em terreno baldio no município de São Gabriel da Cachoeira

O corpo de uma idosa identificada como Maria de Assunção,70, foi encontrado nesta segunda-feira (29), em um terreno baldio, no município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o corpo da mulher foi achado por populares que acionaram a Polícia Militar.

Ainda conforme o CPI, a mulher estava seminua, trajava apenas uma camisa. A polícia acredita que a vítima foi estuprada antes de ser morta.

O corpo da vítima foi encaminhado para o necrotério do hospital de São Gabriel da Cachoeira, onde uma sobrinha da idosa fez o reconhecimento.

Familiares da vítima fizeram um Boletim de Ocorrência (B.O.) na 9ª Delegacia Geral de Polícia Civil (DRPC) do município, onde caso será investigado.

Por equipe EM TEMPO Online