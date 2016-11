Seminf entrega ao MP plano para vedar mais de dois mil bueiros em Manaus

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) apresentou, nesta sexta-feira (25), ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), o projeto de execução para a vedação dos bueiros. No documento, o órgão municipal colocar tampas, em um prazo de 120 dias, em 2.499 bueiros na cidade.

O levantamento foi entregue ao titular da 63ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa da Ordem Urbanística (Prourb), Paulo Stélio Guimarães.

“Temos trabalhado constantemente na confecção de tampas de bueiros e, agora mais ainda, iremos redobrar nossos esforços. E assim como cumprimos o prazo da entrega do relatório dentro do período estabelecido, vamos cumprir a execução das obras. E vale ressaltar, que os trabalhos serão feitos com qualidade”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura, Alyson Rodrigues.

Na execução do serviço, devem ser priorizados os bueiros que oferecem maior risco à população. A pasta deverá encaminhar à 63ª Prourb, no último dia útil de cada mês, relatórios, com registro fotográfico, das obras executadas.

“Vamos acompanhar esse serviço através de um relatório que será enviado ao Ministério Público todos os meses. E percebemos que existe a boa vontade do poder público em sanar esse problema”, destacou o promotor Paulo Stélio.

Trabalho contínuo

Segundo o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, em 2013 foi feito um levantamento no órgão que constatou mais de 6 mil bueiros estavam destruídos na cidade, e desde aquele período, o órgão municipal vem trabalhando juntos aos Distritos de Obras na produção de novas tampas.

“Desde que assumimos até janeiro deste ano já havíamos confeccionado mais de 3 mil tampas de bueiros. E não atuamos apenas na produção de tampas, mas também na colocação de grelhas e telas de proteção”, informou.

Para Peixoto, esse trabalho preciso ser feito em parceria com a população, que fiscalize para que os bueiros não sofram depredações, que é um dos principais problemas.

“Temos um índice muito alto de roubo da grelha e as telas de proteção dos bueiros, que são feitas de ferro, e esse material é arrancado para ser vendido. Mas, estamos fazendo um trabalho de conscientização de fiscalização nos bairros onde já estamos trabalhando para que a população seja a nossa parceira”, ressaltou.

Com informações da assessoria