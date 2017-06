Seminf amplia efetivo para acelerar recuperação da malha viária

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) vai ampliar o efetivo de trabalhadores nas ruas em ações de recuperação da malha viária. A medida faz parte de um novo plano de ação para o segundo semestre deste ano, traçado nesta quarta-feira (31), pelo vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rotta.

Durante a reunião foi anunciado um projeto base para a contratação de mão de obra terceirizada, ampliando a quantidade de trabalhadores para executar serviços de tapa-buraco nas ruas. “Iremos aumentar nossas ações nas ruas e fazer de Manaus um canteiro de obras, pois declaramos guerra aos buracos. Conforme determinação do prefeito, nossa meta será recapear mais de 70 quilômetros de vias até o fim deste ano”.

O secretário também destacou que a Prefeitura de Manaus investira cada vez mais na infraestrutura. Para isso busca aportes e oficializou esta semana o convite ao Exército Brasileiro para reforçar as ações na infraestrutura com os serviços de recapeamento asfáltico e tapa-buracos.

“As nossas equipes estão nos bairros com serviços de recapeamento noturno e operação tapa-buracos, por meio da administração direta. Hoje, reuni com o corpo técnico da Seminf, onde traçamos um plano para intensificar as ações de infraestrutura. Para isso, vamos entrar na etapa de contratação de empresas terceirizadas e, com um maior contingente de trabalhadores, vamos acelerar os serviços prestados à população”, afirmou Rotta

Ele lembrou que Manaus viveu um inverno rigoroso, com fortes chuvas castigando as vias da cidade. “Seguindo a orientação do Prefeito Artur, agora precisamos dotar nossa capital de melhor infraestrutura e de serviços de qualidade”, reforçou.

Com informações da assessoria