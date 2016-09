Semed será ponto para doação de sangue nesta terça-feira

Uma unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) estará, nesta terça-feira (20), no estacionamento da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em busca de ampliar o estoque do número de bolsas de sangue.

A ação será realizada das 8h às 12h, na sede da Semed, localizada na avenida Maceió, bairro Parque 10, Zona Centro Sul. O movimento acontece duas vezes ao ano na secretaria, sendo voltada não só aos funcionários da rede municipal, mas também aberta ao público.

Para doar, o interessado precisa apresentar um documento de identidade, ter entre 16 e 69 anos, boa saúde e pesar acima de 50kg. Além disso, é preciso estar bem alimentado para poder doar. A meta da secretaria é reunir entre 40 a 60 servidores para doação.

“Esta é a segunda campanha de doação de sangue aqui na Semed este ano, em parceria com o Hemoam. Pedimos para que todos os servidores e público externo se sintam sensibilizado com quem está precisando dessas bolsas de sangue. Vale lembrar aos servidores que doadores têm direito a folga amparada por lei”, ressaltou a gerente de Desenvolvimento do Servidor (GDS) da Semed, Lúcia Regina.

