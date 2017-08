Semed seleciona professores para atuar na formação de profissionais de alfabetização

Professores selecionados formarão profissionais para atuar em projeto de alfabetização -foto: Divulgação

A partir desta segunda feira, 21/8, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de formadores locais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) 2017. Estes profissionais atuarão na formação de professores alfabetizadores da rede municipal de ensino. O regulamento do certame foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), nº 4190.

O certame é destinado a professores ou pedagogos da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ao total serão oferecidas 91 vagas, distribuídas em três segmentos: Pré-escola; Bloco Pedagógico, que equivale do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, e Programa Novo Mais Educação da rede pública municipal de Manaus.

O processo de inscrição será feito em duas etapas. A primeira consiste na inscrição feita via internet, por meio do link https://goo.gl/forms/5PTBefnFTkqMugw82, e a outra pela entrega de documentos comprobatórios no período de 21 a 23 de agosto, das 8h às 12h e das 14h às 16h30, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), localizada na Rua Maceió, nº 2000, Bairro Parque Dez, zona Centro-Sul.

Os documentos comprobatórios são: a ficha eletrônica de inscrição devidamente preenchida e impressa, datada e assinada, nos dias previstos para a entrega da documentação; declaração de tempo de experiência como formador no Pnaic (se houver); Currículo Lattes; além de documentos de escolaridade.

Atribuições

Faz parte das atribuições dos novos formadores ministrar formação em momentos presenciais à turma de professores, coordenadores pedagógicos e articuladores da escola em seu município ou polo de formação; planejar e avaliar a atuação em serviço e os encontros de formação dos professores, bem como conhecer o material didático selecionado pela rede que servirá de base para a formação de professores, coordenadores pedagógicos e articuladores das escolas da rede, dentre outras.

A realização do certame obedece à Portaria Nº 826, de 07 de julho 2017, do Ministério da Educação (MEC), publicada no Diário Oficial da União nº130, de 10/07/2017. Segundo a coordenadora local do Pnaic na rede municipal de ensino, Dailla Menezes, o certame contribuirá fortemente para a formação dos educadores da rede.

“O certame faz parte de um compromisso firmado pelo município com o Pnaic, que visa selecionar coordenadores, grupos de formadores locais, e tem como objetivo dar lisura aos processos de qualificação e formação dos professores da rede”, disse.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 3642 5685 /98844-5451, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

