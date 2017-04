Semed reduz desperdício e melhora cardápio da merenda escolar

A Prefeitura de Manaus superou as metas estabelecidas para o cumprimento do cardápio, aceitação dos alimentos oferecidos e desperdício de produtos da merenda escolar com a implantação do Sistema de Controle de Estoque (Sistema PMM).

De acordo com um levantamento, em março, a Secretaria Municipal de Educação chegou a 96% do cumprimento do cardápio escolar, definido, desenvolvido e acompanhado por uma equipe de nutricionistas, superando a meta que é de 85%. Outra meta ultrapassada foi a que mede a taxa de aceitabilidade da alimentação servida nas escolas, que é estabelecida com base na opinião dos estudantes. A aprovação chegou aos 88%, enquanto a meta era de 85%.

Ainda dentro de metas superadas pelo uso do Sistema de Controle de Estoque também está o desperdício de alimentos em estoque. O limite estabelecido era de 1%, mas o desperdício registrado foi de apenas 0,2%.

Para o subsecretário de Infraestrutura e Logística, Thiago Balbi, o Sistema PMM permite que a secretaria tenha o controle integral de toda a merenda que é enviada para as escolas da rede municipal, tanto na Zona Urbana de Manaus, quanto na Zona Rural Ribeirinha e Rodoviária, sendo esse o principal motivo de superação das metas estabelecidas.

“Com o nosso sistema de acompanhamento, nós conseguimos averiguar diariamente a gestão da merenda escolar. Pelo sistema, sabemos o que cada escola tem em estoque e quais itens precisam de reposição e, assim, temos conseguido cumprir os objetivos”, disse o subsecretário.

O índice de aceitação da merenda escolar, que chegou a 88%, é medido a partir de uma avaliação feita entre os alunos da rede, explicou o diretor do Departamento de Suprimento e Logística da Semed, Leís Batista.

EM TEMPO