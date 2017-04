Semed realiza abertura da Semana da Literatura Amazonense

Teve início nesta segunda-feira (3), a “Semana da Literatura Amazonense”, em todas as 490 unidades de ensino da rede municipal de Educação. Até a próxima sexta-feira, 7, mais de 240 mil alunos irão participar de atividades de incentivo e valorização da literatura local. A data foi regulamentada pela a Lei Municipal nº 882, de 19 de setembro de 2005.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) serão desenvolvidas exposições de livros, concursos de poesias, de literatura, gincanas, feiras culturais, palestras, homenagens a escritores locais, entre outras iniciativas, tudo para estimular a pesquisa e o conhecimento sobre a literatura do Amazonas.

“Os alunos da Educação Infantil trabalham peças teatrais, já do 1º ao 5º Ano as obras de escritores amazonenses, a biografia e toda questão literária. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos vão abordar o mesmo tema com dramatização, além da questão histórica da pesquisa da literatura e atividades voltadas para o trabalho de pesquisa e leitura”, explicou Silene Batista de Lima, coordenadora do Programa de Apoio à Biblioteca Escolar e responsável pela organização da Semana da Literatura.

Atividades

Na Escola Municipal Paulo Graça, localizada no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul, serão destacadas as obras do autor que dá nome a unidade, além de Aldísio Figueiras e Elson Farias, com leitura de poemas e exposição da biografia dos escritores. A programação vai movimentar 813 alunos, do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental nos dois turnos.

“O que fica de bom para esses alunos é o conhecimento que estamos transmitindo a eles sobre esses autores e suas obras, o conteúdo das obras e a importância para literatura amazonense nesse contexto literário. Nós vamos transformar o uso da literatura local numa prática dentro da escola”, explicou o diretor Jocelim Oliveira.

“Nós temos uma diversidade de autores que, sem dúvida, acrescentam muita coisa boa para os nossos nós. Nós trabalhamos muito com Elson Farias, que tem obras voltadas para o público infantil, mas vamos destacar Paulo Graça, que é patrono da nossa escola”, completou o professor de Língua Portuguesa, Raimundo Gomes.

Com informações da assessoria