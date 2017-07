Semed quer reduzir em 36% o uso de papel nas escolas e setores administrativos

O órgão adotou estratégias sustentáveis e viáveis para a rede – Ltons Santos/Semed

Até o final deste ano, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) pretende reduzir em 36% o consumo de papel ofício usado nos setores administrativos e unidades escolares, adotando estratégias sustentáveis e viáveis para a rede. A projeção é feita com base em dados estatísticos de setores técnicos do órgão e com metas definidas até o final do ano letivo de 2017.

Umas das medidas para a queda do consumo é a utilização do sistema online para a tramitação de processos administrativos, deixando de lado a impressão e, assim, o uso de papel; tornando o trabalho mais ágil e eficiente. Outra forma de economia encontrada foi a disponibilização para as escolas, a partir do segundo semestre, do preenchimento das Fichas de Comunicação do Aluno Infrequente (Ficai) diretamente no Sistema Integrado de Gestão Escolar (Sigeam). A nova alternativa gerará economia e acelerará o envio de informações de alunos faltosos ao Centro Municipal de Atendimento Sociopsicopedagógico (Cemasp), que passará a ser feita em tempo real, facilitando o trabalho de combate ao abandono escolar.

Umas das medidas para a queda do consumo é a utilização de sistema online – Divulgação

A redução de consumo faz parte do plano de controle de economicidade da Semed, que estipula a diminuição de 15% de gastos em toda a secretaria, relacionados ao consumo de água, energia e, também, de papel ofício. Segundo a chefe da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Depósito (DPAP) da Semed, Caroline Sebben, a secretaria tem, em 2017, a meta de diminuir em quase 40% o uso de papel nos setores administrativos e unidades de ensino do órgão, sem que isso prejudique o trabalho desenvolvido.

“Vale ressaltar que nenhuma escola e setor administrativo da Semed ficará desassistido de papel ofício. Desde o ano passado, a Semed trabalha com metas para apenas reduzir o consumo deste material, respeitando o controle de economicidade que tem o foco de diminuir 15% de gastos em toda rede municipal”.

