Semed firma acordo para facilitar gestão dos Conselhos Escolares

Com o objetivo de melhorar a atuação dos Conselhos Escolares, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) firmou um acordo de cooperação mútua com o Banco do Brasil nesta quarta-feira (8), para a normatização de procedimentos bancários que auxiliarão nas movimentações financeiras e administrativas realizadas pelas entidades. A Semed possui, atualmente, 475 escolas com conselho escolar.

Com o acordo, o Banco do Brasil padronizará o atendimento nas agências da cidade referente aos documentos solicitados às escolas municipais para a abertura das contas dos conselhos, reduzindo em 90% a inadimplência dos mesmos com a instituição bancária.

O inadimplemento dificulta o recebimento de repasses de recursos federais por parte das unidades escolares. Também será implantado um gerenciador financeiro, recurso disponibilizado pelo banco, em que os responsáveis pela tesouraria e administração do conselho poderão realizar várias transações como retirada de extratos e transferências, sem que seja necessário ir até a agência física.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, o acordo vem para melhorar um setor que tem sido bastante trabalhado pelo órgão, que é a participação dos conselhos e do controle social promovido por eles.

“A melhoria da qualidade da educação passa pelo fortalecimento dos conselhos e essa iniciativa é um dos componentes que nos ajudará nisso. Porque, por meio deles, acaba havendo uma formação da responsabilidade social como apoiadores do processo de educar”.

A ideia de normatização surgiu da necessidade observada pela instituição, uma vez que cada conselho tem estatuto e regras diferentes e, consequentemente, documentações diversas e possuem necessidades distintas. Nos dias 13 e 14 de março serão realizadas, no auditório da Semed, formações para os diretores dos conselhos escolares, quando serão explicados todos os serviços disponibilizados pelo banco, além de informações de como utilizar a ferramenta de gerenciador financeiro.

Com informações da assessoria