Semed convoca aprovados em Concurso Público de 2014 e de Processo Seletivo de 2016

Semed convoca professores – foto: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está convocando 134 professores e pedagogos aprovados em cadastro de reserva no concurso público de 2014 do órgão. Também são chamados 42 educadores selecionados na 8ª convocação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2016. As convocações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) do último dia 28 de julho.

Dos 134 aprovados no concurso público, Edital nº001/2014, foram chamados 123 professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Geografia, História, Língua Portuguesa e Inglesa e 11 pedagogos de todas as zonas geográficas da cidade. Os convocados terão até o dia 29 de agosto para tomarem posse na sede da Semed, localizada na rua Maceió, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul.

Já os selecionados por meio do PSS, Edital nº 001/2016, ocuparão vagas em que a secretaria não possui mais contemplados pelo concurso e terão até o dia 14 de agosto para apresentarem a documentação exigida no edital e realizar os exames na Junta Médico-Pericial do Município (JMPM). Os educadores vão trabalhar em turmas da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em escolas das zonas Leste I e II.

Todas as informações sobre a documentação necessária e orientações para avaliação na Junta Médio-Pericial do Município, tanto para os convocados por meio do concurso quanto no processo seletivo, podem ser acessadas no link http://semed.manaus.am.gov.br/novosservidores/.

Os documentos devem ser apresentados na sala 113 de Comissão de Investidura, na sede da Semed, das 8h às 12h.

A chefe da Comissão de Investidura da Semed, Olivia Costa, fez um alerta para as duas convocações com períodos diferentes e ressaltou o trabalho da secretaria para que todos os educadores sejam informados sobre a convocação.

“A posse para o concurso tem um prazo diferenciado, 30 dias conforme a Lei e do PSS 15 dias. Estamos enviando e-mails e mensagens para todos, alertando sobre o prazo,documentação e exames que eles terão de fazer”, destacou.

Leia mais:

Semed quer reduzir em 36% o uso de papel nas escolas e setores administrativos

Semed reforça ações de combate ao abandono escolar

Prefeitura e DPE-AM entram em acordo quanto à convocação de aprovados em cadastro de reserva no concurso 2014 da Semed