Semana Internacional de Dança da UEA com debates, workshops e espetáculos

Criado pelo Comitê Internacional de Dança da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Dia Mundial da Dança é comemorado no dia 29 de abril. Com o objetivo de dar visibilidade ao artista e dialogar com as escolas, estúdios e movimento sociais os alunos do Curso de Dança da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promove a partir desta terça-feira, (25) até o dia 29 de abril, a ‘Semana Internacional da Dança’, na Escola Superior de Artes e Turismo, localizada na Avenida Leonardo Malcher, nº. 1728 – Praça 14. A entrada é gratuita.

A programação inclui palestras, oficinas, rodas de conversa, espetáculos e mostras. A abertura do evento será realizada nesta terça-feira (25), às 17h, com as professoras Carmen Arce e Jeanne Abreu e um debate sobre a ‘Lei Municipal de incentivo à cultura’. Na quarta-feira, (26), a programação segue com oficinas. Na quinta-feira, (27), a programação inclui oficinas e Mostra de Dança, às 20h, sobre a história da Dança.

A roda de conversa ‘Companhias, editais e eventos: entre a pré e pós-produção’ abre a programação do dia 28, às 14h, e segue com a mostra de dança, oficinas, espetáculo do Balé Aéreo e de Danças Urbanas da UEA, às 19h30, e finaliza com a oficina de Jazz. A Semana Internacional de Dança encerra no dia 28, às 9h, com Mostra de Dança e finaliza com o projeto ‘A praça em cena’, da Companhia Expressão & Vida, às 19h30, na Praça de Alimentação da Cidade Nova. Na Praça de Alimentação da Cidade Nova, localizado na Av. Atroaris, 1236.

Dia Mundial da Dança

Criado pelo Comitê Internacional de Dança da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Dia Mundial da Dança é comemorado no dia 29 de abril para homenagear o nascimento do bailarino, professor e ensaísta francês Jean-Georges Noverre (1727 – 1810).

