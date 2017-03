Semana de conscientização sobre Síndrome de Down inicia nesta terça

A 3ª Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down terá início nesta terça (21), a partir das 9h, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na avenida Perimetral, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul da cidade. O evento é promovido pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

Durante todo o dia serão realizadas atividades lúdicas com os personagens do Parque Cidade da Criança, além de apresentações artísticas de boi-bumbá e capoeira da Associação Pestalozzi do Amazonas e música sertaneja com o cantor Henderson, da Associação Síndrome de Down de Manaus (Adman).

Na quarta-feira (22), às 8h30, será realizada uma panfletagem de conscientização e sensibilização, na rotatória do conjunto Eldorado, e, a partir das 15h, acontece a palestra “Síndrome de Down – As possibilidades e Limites”, no auditório do Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças.

No dia seguinte (23), as crianças poderão se divertir com os brinquedos e atrações do Parque Cidade da Criança, no Aleixo. Encerrando a programação, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) realiza no dia 24, às 14h, uma sessão especial, proposta pelo vereador Gedeão Amorim.

