Semana de combate à violência contra o idoso vai intensificar ações de saúde em Manaus

Na próxima segunda-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde fará a abertura da Semana de Combate à Violência contra o Idoso, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio, na Rua Lauro Bittencourt, 45 – Santo Antônio. Do dia 12 ao dia 14, outros Distritos de Saúde programaram a intensificação das ações de saúde para quem tem mais de 60 anos de idade.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, a Semana tem nas Unidades Básicas de Saúde ressonância importante, porque cria o ambiente adequado de cuidado e manutenção da saúde e da qualidade de vida de quem já atingiu a terceira idade.

“Nós vamos estar, nestes três dias, intensificando as ações de saúde e orientação, com exclusividade aos idosos. A intenção é que eles encontrem em nossas unidades o atendimento correto para situações recorrentes ou não, que possam garantir a continuidade da vida, com qualidade e saúde”, declarou Magaldi.

O Disa Oeste preparou 10 unidades para atendimento intenso aos idosos, incluindo aplicação do instrumental de avaliação e maus tratos contra a pessoa idosa, identificação de situações de risco e vulnerabilidade e o combate à violência familiar. Nas UBSs também haverá o compartilhamento de vivências sobre situações de dificuldades e sobrecarga família que podem levar a maus-tratos e violência intrafamiliar.

No Disa Leste, as UBSs vão oferecer palestras de sensibilização aos usuários sobre como enfrentar as formas de violência contra o idoso, rodas de conversa sobre os direitos dos idosos e como fazer denúncias, verificação da caderneta do idoso, orientação para cuidador do idoso e distribuição de folderes, em 15 unidades de saúde.

Em cinco unidades do Disa Sul haverá palestras com abordagem aos grupos de idosos para reforçar os direitos conquistados com o Estatuto do Idoso, rodas de conversa e dinâmicas com palestras lúdicas sobre o tema.

No Disa Norte, 12 unidades o atendimento vai contar com serviços de aferição de pressão arterial e glicemia, visitas domiciliares, palestras sobre cuidados e tratativas com idosos e como evitar acidentes, além de rodas de conversa sobre o tema e discussão em grupo.

Sete Unidades de Saúde Rurais (UBSR) vão estar com programação especial realizando rodas de conversa e distribuição de folders. O tema central das discussões será o avanço conquistado com o Estatuto do Idoso.

Programação da Semana nos Distritos de Saúde

Disa Oeste

UBS Santo Antônio, UBS Mansour Bulbol, UBS Bairro da Paz, UBS Leonor de Freitas, UBS Deodato de Miranda Leão, UBS Vila DA Prata (O-24, O-27, O-44), UBS O-37, UBSF O-10, UBS O-22 e UBS O-02.

Disa Leste

UBSF L-22, L-01, UBSF L-14, UBS Dr. Platão Araújo, UBSF L-45, UBS Gbes Medeiros, UBS Silas Santos, UBS Maria Leonor Brilhante, UBS L-23, UBS Nova Esperança, UBSF L-06, UBS Mauazinho, UBSF L-24 e UBSF João Nogueira da Mata, UBSF L-42.

Disa Sul

UBS S-13, UBS S-25, UBS Lourenço Borghi, Policlínica Castelo Branco e UBS Theomário Pinto.

Disa Rural

UBSR São Pedro, UBSR Ephigênio Sales, UBSR Pau Rosa, UBSR Ada Viana, UBSR Nossa Senhora do Livramento, UBSR Nossa Senhora de Fátima e UBSR Nossa Senhora de Auxiliadora

Disa Norte

UBS N-34, UBS N-37, UBS N-19, UBS N-12, UBS N-58, UBS N-54, UBS N-20, UBS N-46, UBS Fátima Andrade, UBS N-30, UBS N-48 e UBS N-11.

