Semana da Pátria: trânsito no entorno do Sambódromo sofrerá alterações para desfiles

Nos dias 5 e 7 de setembro, terça e quinta-feira, respectivamente, serão realizados os desfiles estudantil e militar em homenagem à Semana da Pátria no Sambódromo, zona Centro-Oeste. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vai atuar nos dois dias com a presença de agentes para monitorar o trânsito e o acesso de veículos, pedestres e moradores das áreas no entorno dos desfiles.

Desfile estudantil

Na terça-feira, 5, o Manaustrans atuará com um efetivo de 35 agentes de trânsito posicionados no entorno do Sambódromo. Nesse dia, a avenida Belmiro Vianez e a alameda do Samba serão interditadas a partir das 14 horas. A avenida Pedro Teixeira será interditada no trecho entre a avenida Constantino Ney e a rua Francisco Orellana. A avenida Lóris Cordovil vai ser interditada no trecho entre a avenida Constantino Nery e a rua Vivaldo Lima (SPA do Alvorada).

O acesso à área de estacionamento do Sambódromo será realizado, exclusivamente, pela avenida Pedro Teixeira, sentido Dom Pedro/ Constantino Nery, através da alameda do Samba. A coordenação do desfile fará a triagem dos veículos autorizados a estacionar.

A avenida Constantino Nery não será interditada. O acesso para os bairros das zonas Oeste e Centro-Oeste será feito pela avenida Theomário Pinto (prolongamento da Darcy Vargas) ou pela avenida Desembargador João Machado (antiga estrada dos Franceses).

O acesso ou saída do conjunto de Flores (ao lado da Ambev) será feito pela avenida Constantino Nery, com saída também pela Lóris Cordovil.

A travessa Pedro Teixeira (ao lado da Delegacia Geral) vai ser interditada a partir das 10 horas. O acesso dos moradores será realizado, exclusivamente, pela avenida Constantino Nery.

Desfile militar

O Desfile Militar de 7 de Setembro será realizado na quinta-feira, 7, a partir das 8 horas. Ao todo, 110 agentes do Manaustrans estarão de prontidão para atuar durante o evento. As intervenções no trânsito serão iniciadas às 5 horas.

A restrição de tráfego de veículos ocorrerá nos seguintes trechos:

– A avenida Constantino Nery será interditada em ambos os sentidos entre a rua João Valério e o viaduto de Flores.

– A avenida Pedro Teixeira ficará bloqueada entre a avenida Dom Pedro e a Djalma Batista.

– A rua Lóris Cordovil será interditada no trecho entre o SPA da Alvorada e a Constantino Nery.

O acesso à área de estacionamento do Sambódromo será realizado, exclusivamente, pela avenida Pedro Teixeira, sentido Dom Pedro/Constantino Nery. A coordenação do desfile fará a triagem dos veículos autorizados a estacionar.

Os veículos que circulam na avenida Constantino Nery em direção ao bairro, serão desviados para a rua Pará e depois para a avenida Djalma Batista. Quem vem da Torquato Tapajós em direção ao Centro será desviado para a avenida Mário Ypiranga.

A travessa Pedro Teixeira (ao lado da Delegacia Geral) vai ser interditada a partir das 10 horas até o término do desfile do dia 7. O acesso dos moradores será realizado, exclusivamente, pela avenida Constantino Nery.

