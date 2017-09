Semana da Pátria inicia com a Corrida e a Benção do Fogo Simbólico

A última pessoa do revezamento a conduzir a tocha foi a paratleta da Escola Estadual Cacilda Braule Pinto – Fotos: Divulgação

O 1° de setembro foi marcado pela abertura oficial da Semana da Pátria e do Amazonas 2017, com uma programação pela manhã, na Ponta Negra. Durante a solenidade, ocorrida na Paróquia Militar Nossa Senhora do Sameiro, foi dado a bênção, seguida da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, finalizando com o acendimento da Pira, no Complexo Turístico Ponta Negra e homenagens aos vultos Nacional e Estadual, além da Mulher Amazonense.

A entrada da tocha na paróquia foi conduzida pelo Secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), professor doutor Arone do Nascimento Bentes, onde pode ser abençoado e reuniu jovens das escolas e atletas.

A corrida de 5km do Fogo Simbólico da Pátria iniciou-se com o atleta de alto rendimento da Federação Amazonense de Atletismo, pela modalidade de lançamento do dardo (Sub-20), Pedro Henrique Nunes Rodrigues, 18, que recebeu a tocha do secretário Arone. O atleta falou do reconhecimento e a participação no patriotismo no Amazonas.

“Eu agradeço por ter sido o escolhido entre os grandes atletas que o Amazonas tem e poder ser um representante um símbolo tão grandioso quanto a tocha, eu vejo como um reconhecimento pelo patriotismo do Amazonas”, disse Pedro.

A última pessoa do revezamento a conduzir a tocha foi a paratleta da Escola Estadual Cacilda Braule Pinto, Mikaela Almeida, 13, que passou a tocha ao governador David Almeida e se disse estar emocionada por representar os atletas da rede estadual de ensino, “É uma honra ter participado, fiquei com muita vontade de chorar durante o caminho. Graças a Deus Ele que me colocou em lugares altos e eu sou muito agradecida por isso, e se eu pudesse resumir em uma frase o que foi esse momento, seria, todo o esforço foi necessário para estar aqui hoje”, declarou Mikaela.

Todo o revezamento do percurso da tocha foi feito por alunos-atletas, com paradas em 4 pontos estratégicos até chegar à pira da Semana da Pátria. A última parada foi no Complexo Turístico Ponta Negra, próximo ao QG da Guardada Municipal. As tropas milhares aguardavam a tocha para o governador do Estado do Amazonas, Davi Almeida, acender a pira. A banda da PM executou os hinos do Amazonas e Nacional para até o hasteamento das bandeiras municipal. Estadual e Nacional.

O Secretário da SEDUC, Arone do Nascimento Bentes também içou a bandeira do Governo do Estado durante a execução do hino Nacional e destacou a sensação de participar da cerimônia de benção do Fogo Simbólico, “Nós queremos nesta manhã representativa mostrar para a sociedade que é importante manter viva a chama do amor à pátria, ao local que a gente vive, os valores éticos e morais tão esquecidos no nosso dia a dia, em um momento de celebração à educação e ao civismo”, frisou o secretário.

Durante a abertura da Semana da Pátria, o governador, David Almeida, fala da participação do evento em outro momentos, e revelou a alegria de fazer parte da solenidade agora como executivo, “É uma felicidade muito grande, pela primeira vez estar à frente do Governo e poder abrir a Semana da Pátria. Sem dúvida nenhuma é uma honra participar estar próximo das pessoas compartilhando esses momentos de felicidade com o povo do Estado do”, disse o governador.

O dia também foi marcado por homenagear a três pessoas que contribuíram significantemente para a sociedade. O Vulto Nacional homenageou Milton Assi Hatoum, quem foi representado pelo primo, Mauricio Barbosa, que agradeceu a oportunidade e diz “A literatura faz parte da educação” e em conversa com Hatoum, comenta que a educação vem de berço, começa em casa, se estende pela escola, e consegue dominar toda uma cidade, estado e um país.

As mulheres também foram homenageadas. Como Vulto Estadual, a Astrid Cabral, esteve presente e eu seu pronunciamento confessou que estava profundamente comovida com a homenagem, de ser vulto estadual. A Mulher Amazonense foi Raimunda Rosa Pereira de Almeida.

O próximo momento será na próxima terça-feira (5), com a Solenidade Póstuma a João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, que será na Praça 5 de Setembro (Praça da Saudade), às 7h. No final da tarde, às 17h, ocorre o “Desfile Cívico Escolar”, no Centro de Convenções (Sambódromo).

