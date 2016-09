Semana da Pátria é aberta, oficialmente, no Amazonas

O Complexo Turístico da Ponta Negra, localizado na Zona Oeste de Manaus, serviu de cenário para a solenidade de abertura da Semana da Pátria e do Amazonas, na manhã desta quinta-feira (1º). Antes da cerimônia de abertura, foi realizada a bênção do fogo simbólico, na igreja Nossa Senhora do Sameiro, localizada na mesma zona da cidade.

O governador em exercício, Belarmino Lins, disse que tendo em vista o atual momento político brasileiro é necessário “viver o simbolismo” das festividades da Semana da Pátria. “É uma semana que nos chama para o despertar do patriotismo e da confiança no futuro do país e dos brasileiros”, declarou Belão.

A cerimônia homenageou três personalidades nas categorias ‘nacional’, ‘estadual’ e ‘mulher amazonense’ que, segundo Belão, são justas desde à propositura.

“São justas. Moacir [Andrade – artista plástico e escritor] foi um amazonense dedicado a levar o nome do Estado para fora do Brasil. A Ritta Calderaro é o simbolismo da mulher que serve aos mais humildes e a professora Maria das Graças, mesmo formada em São Paulo, merece homenagens pelos anos de dedicação ao magistério no Amazonas”, disse o governador em exercício.

A programação da Semana da Pátria encerra no dia 7 de setembro com o desfile militar e o abafamento do fogo simbólico. Antes do encerramento, na próxima segunda-feira (5), as atividades iniciam às 7h30, na Praça da Saudade, Centro de Manaus, com uma homenagem póstuma a João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha.

A partir das 17h, comemorando a elevação do Amazonas à categoria de província, mais de sete mil estudantes vão participar de um desfile temático no Sambódromo, na Zona Centro-Sul da cidade. Como novidade para o evento deste ano, também irão participar da parada alunos dos municípios de Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo.

“Esse ano a Seduc [Secretaria de Estado de Educação] vai trabalhar um desfile temático, mostrando como transformamos vidas na educação especial, profissional e no Ensino Superior com uma abordagem totalmente diferente do que já foi visto nas apresentações escolares”, contou o titular da pasta, Algemiro Ferreira Lima.

Por equipe EM TEMPO online