Semana da Língua Alemã inicia nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (4), sempre a partir das 18h30 e com entrada gratuita, o Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, nº 973, Centro, zona sul), recebe a edição de 2017 da Semana da Língua Alemã. O evento é realizado na capital amazonense pelos consulados honorários da Alemanha, Áustria e Suíça, em parceria com o Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Cultura.

De terça (4) a quinta-feira (6), a Semana vai promover a exibição de filmes produzidos na Suíça, Alemanha, Áustria e França. Já na sexta-feira (7), o Teatro Gebes Medeiros recebe uma aula experimental de alemão conduzida pelos professores Hans Grubinger, Jörg Ohly e Duno Gerber, do Centro Suíço de Manaus, vinculado ao Consulado Honorário da Suíça na capital amazonense.

O evento é realizado no Brasil pelas embaixadas da República Federal da Alemanha, da Confederação Suíça, da República da Áustria, do Reino da Bélgica e do Grão-Ducado de Luxemburgo, sediadas em Brasília, e teve início no dia 31 de março em 12 Estados: Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

