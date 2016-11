Semana comemorativa ao Dia Nacional das Relações Públicas discute relações de mercado

A Iniciativa RPManaus participa do evento que comemora o Dia Nacional das Relações Públicas. A ação será realizada nesta segunda-feira (28), às 19h, no Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) e na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 6º Região (Conrerp6) promove a grande celebração.

A fundadora da Iniciativa RP Manaus, Ana Clarissa Cavalcante, destaca a importância do evento. “A gente fica feliz em apoiar esse encontro juntamente com as instituições de ensino e o conselho, acreditamos na união de todos em prol da valorização da nossa profissão”, disse.

Com o tema “Encontro de Relações Públicas: porque mercado é relacionamento”, o evento abrangerá também temas como a importância do conselho de classe e a legalidade atrelada ao Registro.

Palestra

Visando a aproximação com estudantes e profissionais de Relações Públicas, o Conrerp6 convidou grandes palestrantes para o evento. Ulisses Fontenele, especialista em Ciências Políticas, Mayra Franceschi, mestre em Ciêncas da Comunicação, Luciene Setta, mestre em Psicologia Social e Catherine Rodrigues, especialista em Comunicação Empresarial e Marketing.

Entre os temas que serão abordados na palestra, está a gestão estratégia de Relações Públicas, a gestão de relacionamento das Relações Públicas frente às redes de doação de sangue, a atuação do RP nas Olimpíadas Rio 2016 e a experiência nas empresas indústrias de Manaus.

Com informações da assessoria