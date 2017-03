Sem urologista, idoso de Tabatinga espera por remoção há mais de 20 dias

O aposentado Milton dos Santos Pereira, de 75 anos, está internado há mais de 21 dias no Hospital de Guarnição do município de Tabatinga (distante 1.108 Km de Manaus) e aguarda para ser removido para Manaus. Ele tem câncer de próstata e precisa ser transportado para a capital já que a cidade não possui médico especialista em urologia.

De acordo com a sobrinha dele, Marta Pereira do Santos, o paciente deu entrada na unidade de saúde militar e passou por uma cirurgia na região afetada pela doença. Desde então, o quadro do idoso piorou e, segundo ela, ele precisa ser transportado imediatamente para a capital.

“Lá (no município) não tem especialista na área, todas as pessoas doentes precisam ter condições de pagar um avião particular ou ficam na dependência do Estado” conta.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que o paciente encontra-se internado, recebendo acompanhamento médico, tendo quadro geral de saúde estável, com solicitação de avaliação por um especialista da área de urologia. No entanto, como não existe o especialista no município, o paciente precisa ser transferido para Manaus.

A nota explica ainda que a solicitação de remoção, avaliada pelo médico regulador do serviço, aqui em Manaus, não indica a necessidade de UTI aérea. Nesse caso, a responsabilidade em fazer a remoção do paciente para a capital seria do gestor municipal, uma vez que o serviço de remoção na UTI aérea é criado e mantido pelo governo. O transporte é utilizado somente em casos de pacientes atestados como graves.

Laize Minelli

EM TEMPO