Sem reforços, Eurico foca em discurso financeiro no Vasco

Após decepcionar na reta final da Série B e passar um verdadeiro sufoco para retornar à elite do futebol brasileiro, o torcedor do Vasco esperava ver a diretoria se movimentando no mercado da bola. Porém, entre os times do Rio de Janeiro, o clube de São Januário é o único que ainda não fez qualquer movimento significativo até o momento.

Há uma justificativa para isso. Pelo menos é o que pensa o presidente do Vasco, Eurico Miranda, que convocou impressa nesta terça para explicar a situação. O foco será em cima da delicada situação financeira e do planejamento do time cruzmaltino para a próxima temporada.

Apesar de ainda caminha lentamente, a reformulação do futebol já está em andamento. Começou pela diretoria. Anderson Barros, que teve passagem pelo Botafogo e estava no Vitória, é o novo gerente de futebol. Álvaro Miranda, o Euriquinho, assume a vice-presidência de futebol. Outra novidade é o retorno de Cristóvão Borges como treinador.

Em relação ao elenco, o Vasco, por enquanto, não anunciou nenhuma grande novidade. Apenas a renovação de jogadores que compõe o elenco, como o volante Bruno Galo e o atacante Thalles. Nenhum reforço chegou a São Januário até o momento.

FolhaPress